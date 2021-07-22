Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2", - МИД

Украинская сторона не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" . Поэтому настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз.

По его словам, не смотря на то, что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", - добавил Николенко.