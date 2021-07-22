США включили предложенные Украиной идеи в текст сделки с Германией, - Госдеп

Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2". Он включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США .

Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку-2".

"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она.

Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".

"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она.

"Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга.

Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.