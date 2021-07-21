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Кремль о соглашении Германии и США: лидеры государств не могут договариваться о транзите

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Москва, Среда 21 июля 2021 23:21
Кремль о соглашении Германии и США: лидеры государств не могут договариваться о транзите Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не ведут главы государств. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соглашение США и Германии по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран", - цитирует агентство Пескова.

Он также заявил, что подвижек по подготовке встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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Российская Федерация транзит газа Северный поток-2
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