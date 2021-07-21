Транзит, санкции и активизация по Донбассу: что в соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

Министерство иностранных дел Германии представило соглашение Вашингтона и Берлина по вопросам, связанным с российским газопроводом "Северный поток-2". Стороны пообещали сохранить транзит через Украину, реагировать на акты агрессии со стороны РФ, а также активизировать переговоры по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соглашения, опубликованный на сайте МИД Германии .

В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

В документе отмечается, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток-2", для достижения агрессивных политических целей.

Меры могут включать в себя санкции, при этом Берлин должен инициировать их принятие не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.

Соединенные Штаты и Германия настаивают на том, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года.

Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Для решения вопроса с продлением транзита газа Берлин должен назначить специального посланника, на его работу будет выделено 70 млн долларов.

Германия, в частности, взяла на себя обязательство создать "зеленый фонд" в размере 1 млрд долларов и выделить Украине средства на переход к новым источникам энергии. Также в этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее 175 млн долларов.

Кроме того, Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате. При этом США поддерживают усилия ФРГ и Франции по достижению мира на востоке Украины.