Україна не залучалася до погодження угоди щодо "Північного потоку-2", - МЗС

Українська сторона не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" . Тому наполягає на тому, щоб партнери відповідально поставилися до нейтралізації загроз.

За його словами, не дивлячись на те, що Україна не залучалася до переговорів, вона продовжує вести діалог щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи в цілому.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США і Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2", - додав Ніколенко.