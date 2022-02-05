В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США
Фото: восьмой самолет с помощью прибыл в Украину (twitter.com/oleksiireznikov)
В Киев прибыл уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки. На борту самолета почти 90 тонн вооружений, которые передадут украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", - рассказал министр.
Как отметил Резников, начиная с 22 января американская сторона направила в Украину уже более 650 тонн оборонного вооружения. "Продолжение следует", - добавил он.
Напомним, седьмой самолет с американской помощью приземлился в Украине 3 февраля.
Кроме того, американская сторона передала украинским пограничникам новые внедорожники.