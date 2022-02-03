В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США
Фото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи (twitter.com/oleksiireznikov)
В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Помощь пришла 3 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.
Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.
"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал министр в своем Twitter.
Фото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи twitter.com/oleksiireznikov)