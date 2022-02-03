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В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 15:19
В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США Фото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Помощь пришла 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал министр в своем Twitter.

В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от СШАФото: в Украину прибыл еще один самолет военной помощи twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, в Министерстве обороны анонсировали передачу Соединенными Штатами Америки военной помощи до 45 самолето-рейсов.

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