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Для патрулирования труднодоступных участков: США передали пограничниками внедорожники

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 21:33
Для патрулирования труднодоступных участков: США передали пограничниками внедорожники Фото: США передали украинским пограничникам внедорожники Mitsubishi (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США передали Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi. Автомобили будут использоваться для патрулирования труднодоступных участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России", - говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что внедорожники будут использоваться украинскими пограничниками для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Кроме того, неотложная помощь Отдела технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) посольства США включает переносные сооружения, средства радиосвязи, индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

Фото: США передали украинским пограничникам внедорожники Mitsubishi (dpsu.gov.ua)

Напомним, сегодня Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных вертолета французской компании AIRBUS H125.

Отметим, на следующей неделе Польша начнет поставки оружия в Украину

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Государственная пограничная служба Соединенные Штаты Америки
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