Для патрулирования труднодоступных участков: США передали пограничниками внедорожники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России", - говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что внедорожники будут использоваться украинскими пограничниками для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Кроме того, неотложная помощь Отдела технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) посольства США включает переносные сооружения, средства радиосвязи, индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

Фото: США передали украинским пограничникам внедорожники Mitsubishi (dpsu.gov.ua)