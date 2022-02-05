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В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США

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Київ, Субота 05 лютого 2022 18:49
В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США Фото: восьмий літак з допомогою прибув в Україну (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитро Левицький

У Київ прибув вже восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 тонн озброєння, яке передадуть українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн", - розповів міністр.

Як зазначив Резнікова, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння. "Далі буде", - додав він.

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Нагадаємо, сьомий літак з американською допомогою приземлився в Україні 3 лютого.

Крім того, американська сторона передала українським прикордонникам нові позашляховики.

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