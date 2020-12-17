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Украину накроет густой туман: возможны нарушения движения транспорта

Украина, Четверг 17 декабря 2020 13:52
Украину накроет густой туман: возможны нарушения движения транспорта
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана. На большей части страны видимость составит 200-500 метров.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Ухудшение погодных условий ожидается ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за тумана.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сообщили синоптики.

Украину накроет густой туман: возможны нарушения движения транспорта

Напомним, 17 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Водителей предупредили о снеге в Донецкой, Луганской и Черкасской областях и сильном тумане на большей части страны.

Отметим, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода. Температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Также РБК-Украина писало, что днями из-за снегопадов и сильного ветра в стране без света остались более 200 населенных пунктов. По состоянию на 17 декабря проблемы с электричеством остаются в 22 населенных пункта Черниговской области.

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