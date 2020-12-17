Пасмурно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 17 декабря, на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода. Температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Украине будет прохладная погода. Наибольшую температуру столбики термометров покажут в южных и западных регионах.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +4, а ночью она составит от -2 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -1 до +1 градуса.

В восточных и южных областях температура воздуха составит от -1 до +4, а ночью она будет в пределах -3 +2 градуса.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем и ночью будет от -1 до +1.

Напомним, в Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед и туман.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.