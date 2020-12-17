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Водителей предупредили о снеге в трех областях и туманах

Украина, Четверг 17 декабря 2020 10:07
Водителей предупредили о снеге в трех областях и туманах
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 17 декабря, погода в Украине ухудшится. Дорожники предупредили о снеге в трех областях и туманах.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Как сообщается, снег выпадает в Донецкой, Луганской и Черкасской областях, где в ночное время суток выпало до 2 см снега. В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

В ведомстве отметили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области - заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - отметили дорожники.

По данным Укргидрометцентра, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода, а температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что в Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед и туман.

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