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Україну накриє густий туман: можливі порушення руху транспорту

Україна, Четвер 17 грудня 2020 13:52
Україну накриє густий туман: можливі порушення руху транспорту
Фото: туман (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня через сильний туман. На більшій частині країни видимість становитиме 200-500 метрів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Погіршення погодних умов очікується вночі та вранці 18 грудня в західних, північних і центральних областях. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через туман.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - повідомили синоптики.

Україну накриє густий туман: можливі порушення руху транспорту

Нагадаємо, 17 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов. Водіїв попередили про сніг в Донецькій, Луганській і Черкаській областях і сильному тумані на більшій частині країни.

Сьогодні на всій території України буде спостерігатися похмура і суха погода. Температура повітря в областях очікується від -1 до +4, проте вночі будуть заморозки.

Також РБК-Україна писало, що днями через снігопади і сильний вітер у країні без світла залишилися понад 200 населених пунктів. Станом на 17 грудня проблеми з електрикою залишаються в 22 населених пункти Чернігівської області.

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