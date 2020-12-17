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В Черниговской области из-за непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта

Черниговская область, Четверг 17 декабря 2020 09:50
В Черниговской области из-за непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта
Фото: восстановление электроснабжения (ГСЧС)
Автор: Андрей Козловский

В Черниговской области из-за непогоды без света остаются 22 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий - мокрый снег, порывы ветра сработала система защиты линий электропередачи. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

Напомним, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода, а температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что в Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед и туман.

Кроме того, РБК-Украина писало, что погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

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