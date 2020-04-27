Украину без МВФ ожидает банкротство, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский в статье для El Pais рассказал о "призраке банкротства"

Без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) Украину ждет банкротство и погружение в нищету. Об этом говорится в статье президент Украины Владимира Зеленского для испанского El Pais.

В статье Зеленский пишет, что Украина пытается изменить международное восприятие и перестать быть жертвой. При этом страна до сих пор не смогла отойти от сырьевой экономики, зависит от внешних рынков, а длительные реформы ставят ее перед очередным потенциальным экономическим кризисом.

"Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - МВФ, Всемирный банк и другие - готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету", - пишет Зеленский.

Он отмечает, что восстановление после банкротства будет долгим и трудным.

"Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", - поясняет президент.

Кроме того, Зеленский в этой статье рассказал об успехах в принятии банковского закона, открытии рынка земли, в возобновлении диалога с Россией и обмене пленными.

Напомним, ранее Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама".

МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, но не подписан Зеленским, за второй будут голосовать на этой неделе.

Всего в рамках сотрудничества с МВФ ожидается предоставление кредитов на 8 млрд долларов, 3,5 из которых Министерство финансов Украины ожидает в 2020 году.

Отметим, МВФ прогнозирует падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах.