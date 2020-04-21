ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВФ прогнозирует падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 11:25
МВФ прогнозирует падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах
 Фото: Кристалина Георгиева (Twitter/EPA)

Еще несколько месяцев назад ожидался рост в 160 странах

Из-за пандемии коронавируса уровень жизни снизится в 170 странах. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на сайте организации.

По ее словам, мировая экономическая активность сократится в рекордных масштабах со времен Великой депрессии.

"В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах", - отметила Георгиева.

Она также добавила, что МВФ имеет кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов, что в 4 раза больше, чем в начале мирового финансового кризиса. При этом принято решение удвоить сумму быстрых кредитов для удовлетворения ожидаемого спроса в сумме около 100 млрд долларов. На сегодня 103 страны обратились в Фонд за экстренным финансированием, заявки половины из них рассмотрят до конца месяца.

Кроме того, реформируется Фонд сдерживания и помощи в случае катастроф для помощи 29 наиболее уязвимых стран-участниц путем быстрой помощи по обслуживанию долга.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

При этом он сравнил кредит МВФ с "кровью для организма".

Карантин до 12 мая, но с прогулками в парках: что планирует Минздрав
Новости Украины МВФуровень жизниКоронавирус
News
On Top