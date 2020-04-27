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Министр финансов назвал сумму и условия будущего кредита МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     27.04.2020 - 14:25
Министр финансов назвал сумму и условия будущего кредита МВФ
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина пока рассчитывает только на программу EFF и за дополнительной помощью не обращалась

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша по 1,75 млрд долларов на общую сумму 3,5 млрд долларов. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отметил, что сумма в этом году еще остается предметом дискуссий и Украина хочет ее увеличить. По его словам, общая сумма по программе EFF составляет 8 млрд долларов.

"Ожидается до конца года 3,5 миллиарда долларов. На данный момент речь идет о двух траншах по 1,75 миллиарда долларов", - сказал он.

Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после утверждения Советом директоров фонда. Но для этого нужно, чтобы Рада приняла банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Марченко заявил, что Украина не обращалась в МВФ за деньгами, которые фонд выделяет на экстренную помощь странам из-за пандемии коронавирус.

"Украина работает над структурной программе EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что мы можем по структурной программе получить всю необходимую нам помощь", - сказал Марченко.

Он отметил, что на сегодня еще нет согласованного Меморандума по программе EFF.

"Но есть результаты телефонных переговоров президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристаліною Георгиевой от 7 декабря, на которой достигнуто согласие на техническом уровне относительно новой программы EFF", - сказал он и добавил, что тогда же МВФ выдвинул условия для утверждения программы.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявив, что Украина планирует вовремя погашать свои долговые обязательства в 2020 году и будет направлять на эти цели средства, которые планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ) и других зарубежных партнеров.

Отметим, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свой базовый сценарий, согласно которому Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ по новой программе EFF в перовом полугодии 2020 года, однако не исключает и дальнейший задержки.

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