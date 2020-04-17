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Зеленский о кредите МВФ: "сейчас это, как кровь для организма"

Новости » Политика     17.04.2020 - 21:57
Зеленский о кредите МВФ: "сейчас это, как кровь для организма"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Власть не рассматривает сценарий с объявлением дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не рассматривается сценарий с объявлением дефолта. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина не должна рисковать.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это, как кровь для организма", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Украина выжить без средств от МВФ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает транш в ближайшее время. Также, по словам руководителя правительства, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

До этого Зеленский назвал две главные условия для получения увеличенной помощи от МВФ. От Украины ожидали принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

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