В Украину идут дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра прогнозируют дожди в большинстве областей

Погода в Украине: завтра, 10 апреля, на большей части Украины, кроме восточных областей, ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Температура воздуха удержится в пределах +15-20 градусов, в западных областях будет +8-14 градусов.

В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8+10, днем +14+16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля.

Ранее сообщалось, что 9 апреля похолодание и дожди ожидаются в западных областях. Похолодание ожидается в пределах +10..+14 градусов. в Киеве вторник ожидается теплым, +18 градусов. В среду погода существенно не изменится.

Температура ночью +5-10 градусов; днем +15-20 градусов, в южной части до +23 градусов, на западе страны и местами на побережье морей +11-16 градусов.

РБК-Украина писало, что в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

Кроме того прогнозируют похолодание после 20 мая. До заморозков оно не дойдет, но "будет сопровождаться осадками и шквалистым ветром".