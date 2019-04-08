Завтра в некоторых областях похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура опустится до +10 градусов

Погода в Украине изменится завтра, 9 апреля, похолодание и дожди ожидаются в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

В частности, похолодание ожидается в пределах +10..+14 градусов. Вместе с тем, Диденко отмечает, что в Закарпатской области будет несколько теплее.

"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфртна погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем +14..+20 градусов", - добавила синоптик.

Отмечается, что в Киеве вторник ожидается теплым, +18 градусов, без осадков. В среду погода существенно не изменится.

В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает. Кроме того, синопик прогнозирует дождливую погоду в конце текущей недели.

Ранее сообщалось, что в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

РБК-Украина писало, что по словам Вазиры Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, климатические изменения привели к тому, что лето в Украине стало значительно короче. По ее наблюдениям, лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.