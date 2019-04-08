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Завтра в некоторых областях ожидаются дожди

Новости » Общество    08.04.2019 - 15:43
Завтра в некоторых областях ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура ночью опустится до +5 градусов

Погода в Украине завтра, 9 апреля, ожидается теплая, однако в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что на остальной территории осадков завтра не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью +5-10 градусов; днем +15-20 градусов, в южной части до +23 градусов, на западе страны и местами на побережье морей +11-16 градусов.

Завтра в некоторых областях ожидаются дожди

Ранее сообщалось, что завтра, 9 апреля, похолодание и дожди ожидаются в западных областях.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает. Кроме того, она прогнозирует дождливую погоду в конце текущей недели.

РБК-Украина писало, что в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

Кроме того прогнозируют похолодание после 20 мая. До заморозков оно не дойдет, но "будет сопровождаться осадками и шквалистым ветром",

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