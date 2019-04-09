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В Україну йдуть дощі

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 11:50
В Україну йдуть дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра дощі прогнозують у більшості областей

Погода в Україні: завтра, 10 квітня, на більшій частині України, окрім східних областей, очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Температура повітря втримається у межах +15-20 градусів, у західних областях буде +8-14 градусів.

У Києві в середу - локальні дощі. Вночі +8+10, вдень +14+16 градусів. Похолодає у столиці 11 квітня.

В Україну йдуть дощі

Раніше повідомлялося, що 9 квітня похолодання та дощі очікуються у західних областях. Похолодання очікується в межах +10..+14 градусів. у Києві вівторок очікується теплим, +18 градусів. У середу погода суттєво не зміниться.

Температура вночі +5-10 градусів; вдень +15-20 градусів, у південній частині до +23 градусів, на заході країни та місцями на узбережжі морів +11-16 градусів.

РБК-Україна писало, що протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того прогнозують похолодання після 20 травня. До заморозків воно не дійде, але "воно супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром".

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