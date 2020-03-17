В Украину идет потепление до +15: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 18 марта на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях воздух днем прогреется до +12 тепла, ночью ожидается до -2 мороза. На Закарпатье столбик термометра покажет до +15 днем и +3 ночью, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

На севере страны синоптики прогнозируют до +10 днем и до -2 ночью.

В восточных областях днем потеплеет до +12, а вот ночью температура опустится местами до -7 мороза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Центральные и южные регионы прогреются до +12 тепла днем. Ночью столбик термометра покажет до -4 мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение текущей недели погода в Украине начнет улучшаться, постепенно начнет возвращаться тепло.

Также РБК-Украина писало, что в марте средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. По данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года.