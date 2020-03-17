В Україну йде потепління до +15: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 18 березня на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях повітря вдень прогріється до +12 тепла, вночі очікується до -2 морозу. На Закарпатті стовпчик термометра покаже до +15 вдень та +3 вночі, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На півночі країни синоптики прогнозують до +10 вдень та до -2 вночі.

У східних областях вдень потепліє до +12, а от вночі температура опуститься подекуди до -7 морозу. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Центральні та південні регіони прогріються до +12 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра покаже до -4 морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом поточного тижня погода в Україні почне покращуватися, поступово повертатиметься тепло.

Також РБК-Україна писало, що у березні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року.