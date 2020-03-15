Постепенно будет возвращаться тепло: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только в пятницу прогнозируют незначительные дожди

Погода в Украине на следующей неделе начнет улучшаться, в области постепенно будет возвращаться тепло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 16 марта

Неделя в Украине начнется с малооблачной и сухой погоды. Осадки отступят и начнет возвращаться тепло. Температура днем на западе поднимется до +8....+12 градусов, в восточных и северных областях термометры покажут от +3 до +6 градусов. В центральных и южных областях температура днем будет в пределах +5...+8.

Несмотря на дневное потепление, ночью в Украине сохранятся морозы. Прогнозируют от -2 до -6 градусов.

Прогноз на 17 марта

Во вторник температура продолжит расти, днем на большинстве территории прогнозируют от +9 до +18 градусов. Лишь на востоке и севере термометры покажут от +6 до +9. Ночью сильные морозы сохранятся лишь в центральных, восточных и северных областях, прогнозируют до -6 градусов.

Прогноз на 18 марта

В среду прогнозируют удержание тепла. Днем на большинстве территории ожидается от +7 до +13 градусов. Ночью на севере и востоке от -2 до -5 градусов. В южных и западных областях прогнозируют от 0 до +4.

Прогноз на 19 марта

В четверг в Украину придет солнечная погода. Днем потеплеет до +11...+15 градусов. Ночью только на востоке температура снизится до -3, на остальной территории ночная температура будет колебаться от 0 до +5.

Прогноз на 20 марта

В пятницу в Украину вернется дождливая погода. Осадки прогнозируют в западных, северных, центральных и восточных областях. Температура воздуха, несмотря на дождь, будет колебаться от +11 до +16 градусов. Ночью морозов не прогнозируют, ожидается от +2 до +6 градусов.