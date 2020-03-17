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Днем до +13, а ночью до -8: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     17.03.2020 - 08:00
Днем до +13, а ночью до -8: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных областях пройдут дожди

Погода в Украине 17 марта улучшится, но дожди в северных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, без осадков, днем +10+13, а ночью -1-3. На севере страны дожди, днем +5+8, а ночью -1-3.

Днем до +13, а ночью до -8: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях без осадков, днем +7+9, а ночью -2-4. На востоке страны днем +6+8, а ночью -5-8. На юге страны переменная облачность, днем +8+10, а ночью -1-6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождь, днем +6+8, а ночью -1+1.

Днем до +13, а ночью до -8: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 15 марта в Карпатах выпало более 1 метра снега. На снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров.

Кроме того, в Карпатах хранилась снеголавинная опасность из-за оттепели. В горах Закарпатской области было объявлено 3 уровень опасности схода лавин.

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