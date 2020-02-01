Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль

Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

В течение последнего месяца зимы ожидаются сильный ветер и метели

В январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

По данным синоптиков, в феврале абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34 градусов мороза; абсолютный максимум - 12-20 градусов тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 26-46 мм, в горных районах и на Закарпатье 47-125 мм. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается во второй и третьей декадах месяца и составляет в среднем 5-50 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

"В феврале вероятны сильный ветер, метели, в восточных областях и Приазовье - гололед", - напомнили в Укргидрометцентре.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киев еще не пришла метеорологическая зима.

Напомним, для Украины 2019 год с более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.