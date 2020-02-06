В Украину едет глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто завтра, 7 февраля, прибудет в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Сообщается, что Сийярто встретится с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. 7 февраля в 11:00 главы МИД Украины и Венгрии проведут совместный брифинг.

Ранее Кулеба пригласил Сийярто посетить Украину для участия в заседании межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Украинский министр уточнил, что комиссия не заседала уже 7 лет.

Напомним, в декабре 2019 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будут решены проблемы закарпатских венгров.

В то же время, по мнению главы украинского МИД, между Киевом и Будапештом действительно возникают определенные споры, однако Украина пытается решать некоторые проблемы. По словам Кулебы, Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, а также последовательно выступала за продолжение санкций против России "и в принципе ничего не блокировала".