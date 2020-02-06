В Україну їде глава МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто завтра, 7 лютого, прибуде до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Повідомляється, що Сіярто зустрінеться з віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою. 7 лютого об 11:00 очільники МЗС України та Угорщини проведуть спільний брифінг.

Раніше Кулеба запросив Сіярто відвідати Україну для участі у засіданні міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Український міністр уточнив, що комісія не засідала вже 7 років.

Нагадаємо, у грудні 2019 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців.

Водночас на думку очільника українського МЗС, між Києвом та Будапештом дійсно виникають певні суперечки, однак Україна намагається розв'язувати деякі розбіжності. За словами Кулеби, Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України, а також послідовно виступала за продовження санкцій проти Росії, "і в принципі нічого не блокувала".