Сийярто: Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО

Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)

Венгрия снова заявляет о нарушении прав венгров Закарпатья

Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будут решены проблемы закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Министр заявил, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была стабильной, демократической и безопасной страной, потому что от этого напрямую зависит положение закарпатских венгров. Он также заявил, что права венгров Закарпатья были "серьезно нарушены" при бывшем президенте, и ситуация была только усугублена "скрытным использованием украинской спецслужбы".

Сийярто подчеркнул, что Венгрия отменит свое вето, блокирующее сближение НАТО и Украины, если закарпатские венгры восстановят права, которыми они обладали до вступления в силу законов о языке и об образовании.

"Мы не просим ничего лишнего, мы не просим дополнительных прав для закарпатских венгров, а только тех, которые у них были раньше", - добавил министр.

Напомним, ранее в России заявили о просьбе Венгрии помочь в защите меньшинств в Украине, однако позже венгерская сторона опровергла данную информацию.