Глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину, - Кулеба

Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Кулеба пригласил Сийярто посетить Украину в феврале

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заинтересован в визите в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в Twitter.

По словам Кулебы, он пригласил главу венгерского внешнеполитического посетить Украину в феврале 2020 года, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии.

"Рад заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым я сопредседательствую в межправительственной комиссии, посетить Украину. Мы пригласили его совершить визит в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Стараюсь исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - написал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что принятый Верховной радой Украины закон о языке, по его мнению, "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка. Сийярто подчеркнул, что "восстановление" прав нацменьшинств является главным условием для разблокировки вступления Украины в НАТО.

Также РБК-Украина писало, что посольство Украины обратилось в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии из-за сюжета на венгерском телеканале "М1", в котором Крым обозначили как часть территории России.