ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину, - Кулеба

Новости » Политика     16.01.2020 - 17:32
Глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину, - Кулеба
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Кулеба пригласил Сийярто посетить Украину в феврале

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заинтересован в визите в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в Twitter.

По словам Кулебы, он пригласил главу венгерского внешнеполитического посетить Украину в феврале 2020 года, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии.

"Рад заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым я сопредседательствую в межправительственной комиссии, посетить Украину. Мы пригласили его совершить визит в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Стараюсь исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - написал он.

Глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину, - Кулеба

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что принятый Верховной радой Украины закон о языке, по его мнению, "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка. Сийярто подчеркнул, что "восстановление" прав нацменьшинств является главным условием для разблокировки вступления Украины в НАТО.

Также РБК-Украина писало, что посольство Украины обратилось в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии из-за сюжета на венгерском телеканале "М1", в котором Крым обозначили как часть территории России.

В Европарламенте призывают принять меры в отношении Польши и Венгрии Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО
Новости Украины ВенгрияДмитрий Кулебавизит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь