Венгрия никогда не отрицала перспективу вступления Украины в ЕС, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина пытается решить проблемные вопросы с Венгрией

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия никогда не отрицала перспективу членства Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Кулебы, он не считает, что Венгрия блокирует процесс интеграции Украины в ЕС. Однако, он напомнил, что между Киевом и Будапештом возникают определенные споры, однако Украина пытается решать проблему.

"Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними некий спор, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашего государства. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы стараемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - пояснил он.

Вице-премьер-министр добавил, что в Евросоюзе есть страны, которые скептически настроены относительно членства Украины в ЕС, но ни одна страна не выступает против интеграции.

"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотделимой частью широкого европейского пространства", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заинтересован в визите в Украину. Сийярто может посетить Украину в феврале 2020 года, для участия в заседании межправительственной комиссии.