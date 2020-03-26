В Украину доставят около 200 тысяч тестов на коронавирус

В Украину ночью доставят 100 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, также завтра должны доставить медицинскую помощь из Китая, которая станет уже второй для Украины.

"Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - заявил президент.

Также он отметил, что по возвращению из Китая, после отдыха экипажа и отстоя, самолет сразу же отправится обратно за следующей партией помощи.

Напомним, ночью 23 марта в Украину прибыл первый самолет с медицинским оборудованием и медикаментами из Китая. В частности, первая партия содержала 250 тысяч быстрых тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой о предоставлении дополнительной помощи Украине для борьбы с коронавирусом.