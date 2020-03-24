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Зеленский попросил правительство Китая о дополнительной медпомощи

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:13
Зеленский попросил правительство Китая о дополнительной медпомощи
Фото: встреча Зеленского и Сяньжуна (president.gov.ua)

Президент обсудил вопрос борьбы с коронавирусом с китайским послом

Президент Владимир Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой о предоставлении допольнительной помощи Украине для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствуюющую просьбу Зеленский озвучил во время встречи с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном., во время которой стороны обсудили вопрос противодействия распространению коронавируса COVID-19.

В частности, президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Также Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.

"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.

Напомним, ночью 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, который доставил медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом. В частности, были доставлены два вида тестов на коронавирус, медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для борьбы с распространением COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Украина договорилась о регулярных телемостах с Китаем по вопросам борьбы с распространением коронавируса. Первый такой телемост прошел во вторник, 24 марта.

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