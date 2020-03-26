В Україну доставлять близько 200 тисяч тестів на коронавірус

В Україну вночі доставлять 100 тисяч тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, також завтра повинні доставити медичну допомогу з Китаю, яка стане вже другою для України.

"Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який повинен доставити 100 тисяч тест-систем для ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легенів, велика кількість масок для аптек", - заявив президент.

Також він зазначив, що після повернення з Китаю, після відпочинку екіпажу і відстою, літак відразу ж відправиться назад за наступною партією допомоги.

Нагадаємо, вночі 23 березня в Україну прибув перший літак з медичним обладнанням та медикаментами з Китаю. Зокрема, перша партія містила 250 тисяч швидких тестів на коронавірусу та інше медичне обладнання.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський звернувся до уряду Китаю з проханням про надання додаткової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.