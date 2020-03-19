Украинцы смогут пересекать границу Литвы до 23 марта, - МИД

Фото: Министерство иностранных дел (РБК-Украина)

Литва закроет свои границы в полночь 23 марта

Граница Литвы будет открыт для пересечения до полуночи 23 марта, чтобы украинцы, которые находятся на территории страны, смогли вернуться домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

По данным ведомства, об этом Департамент государственного и дипломатического протокола МИД Литвы сообщило посольство Украины.

"Гуманитарные коридоры на территории Литовской Республики будут работать до 00:00 23 марта 2020 года. До этого времени граждане Украины смогут пересекать границу Литовской Республики, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении.

Гуманитарные коридоры на территории Литовской Республики будут работать до 00:00 23 марта 2020 года. К этому времени... Опубликовано Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины Четверг, 19 марта 2020 г.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила на 20 марта специальные железнодорожные рейсы из польского Перемышля до Киева для эвакуации украинцев. Предполагалось, что специальных рейсов будет четыре, ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 гривен за "второй класс" и тысяча гривен за "первый класс".

Кроме того, 20 апреля состоится эвакуация украинцев из Кипра. В субботу из Ларнаки отбудут 2 специальные чартерные авиарейсы компании SkyUp. Перелет будет доступен и для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.