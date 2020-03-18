В МИД опубликовали график спецпоездов из Польши на 20 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

20 марта будут курсировать 4 поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев

В пятницу, 20 марта, запланировано четыре специальных поезда из Перемышля в Киев, которыми могут вернуться украинцы. Об этом в Facebook сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

По его словам, спецпоезда "Укрзализныци" будут курсировать 20 марта по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Отправление - Прибытие

10:18 - 21:33;

13:10 - 23:08 (Intercity);

15:45 - 23:53 (Intercity);

18:59 - 06:46 (прибытие 21 марта).

Дещица сообщил, что ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 грн за "второй класс" и 1000 грн за "первый класс".

"Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно", - написал посол.

В комментариях Дещица также добавил, что из Варшавы украинцы могут попасть домой рейсом авиакомпании SkyUp, который планируется 21 марта.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что из-за быстрого распространения коронавируса, украинцев из Польши будут эвакуировать специально назначенными поездами.

Напомним, всего Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом.