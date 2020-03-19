Українці зможуть перетинати кордон Литви до 23 березня, - МЗС

Фото: Міністерство закордонних справ (РБК-Україна)

Литва закриє свої кордони опівночі 23 березня

Кордон Литви буде відкритий для перетину до опівночі 23 березня, аби українці, які знаходяться на території країни, змогли повернутися додому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України у Facebook.

За даними відомства, про це Департамент державного та дипломатичного протоколу МЗС Литви повідомило посольство України.

"Гуманітарні коридори на території Литовської Республіки працюватимуть до 00:00 23 березня 2020 року. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литовської Республіки, щоби повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося "Укрзалізниця" призначила на 20 березня спеціальні залізничні рейси з польського Перемишля до Києва для евакуації українців. Передбачалося, що спеціальних рейсів буде чотири, орієнтовна вартість квитка на поїзд становить 700 гривень за "другий клас" і тисяча гривень за "перший клас".

Крім того, 20 квітня відбудеться евакуація українців з Кіпру. У суботу з Ларнаки відбудуть 2 спеціальні чартерні авіарейси компанії SkyUp. Переліт буде доступний і для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.