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Эвакуация украинцев из Кипра запланирована на 20 марта

Новости » Общество     19.03.2020 - 02:32
Эвакуация украинцев из Кипра запланирована на 20 марта
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Состоится два чартерные рейсы

Украинцев из Кипра, которые не успели вернуться из-за закрытия границ, планируют эвакуировать спецрейсами 20 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Украины в Кипре.

Отмечается, что самолеты отправятся из Ларнаки, а билеты будут продаваться по льготной цене.

"Внимание! МИД, Мининфраструктуры и компания Sky Up Airlines объявляют начало продажи авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы. 20 марта рейс запланирован из Ларнаки", - говорится в сообщении.

В системе Министерства иностранных дел "Друг" отмечается, что всего состоится два чартерных рейса. Перелет из Ларнаки будет доступен для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Билеты уже в продаже.

Эвакуация украинцев из Кипра запланирована на 20 марта

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 марта, запланировано четыре специальных поезда из Перемышля в Киев, которыми украинцы могут вернуться. Спецпоезда "Укрзализныци" будут курсировать 20 марта по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Напомним, всего Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом.

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