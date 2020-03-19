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Из Чехии поездом возвращается почти тысяча украинцев, - МИД

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:50
Из Чехии поездом возвращается почти тысяча украинцев, - МИД
Фото: эвакуация украинцев из Праги (twitter.com/YPerebyini)

Сначала украинцы доберутся к польскому Перемышлю, откуда отправятся в Киев

Почти тысячу граждан Украины эвакуируют сегодня специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер по противодействию пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter.

Так, 900 украинских граждан отправятся сегодня из Праги в польский Перемышль, откуда уже завтра, 20 марта, смогут вернуться в Украину специальными поездами.

"В Праге осуществляется посадка 900 граждан Украины на поезд в Перемышль/Львов/Киев в рамках эвакуации граждан Украины из Чехии", - заявил посол.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила на 20 марта специальные железнодорожные рейсы из польского Перемышля в Киев для эвакуации украинцев. Предполагалось, что специальных рейсов будет четыре, ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 гривен за "второй класс" и тысяча гривен за "первый класс".

Также РБК-Украина писало, что 20 апреля состоится эвакуация украинцев из Кипра. В субботу из Ларнаки отбудут 2 специальные чартерные авиарейсы компании SkyUp. Перелет будет доступен и для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.

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