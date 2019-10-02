Украинцы в сентябре прекратили покупку валюты и начали продавать

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

За месяц доллар подешевел на 1 гривну, но уже в начале октября курс вернулся на прежний уровень

Население Украины в сентябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1429,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1340,9 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в сентябре чистая продажа валюты населением составила 88,8 млн долларов, в то время как июле и августе наблюдалась чистая покупка (на 93,7 млн долларов и 97,0 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 145,3 млн долларов больше, чем купили.

Данные: НБУ

По данным НБУ, банки снизили наличный курс доллара в сентябре примерно на 1 гривну - с 25,25-25,22 грн за доллар до 24,07-24,25 грн за доллар.

Средневзвешенные курсы на наличном валютном рынке Украины (за 100 долларов)

Данные: НБУ

Стоит отметить, что доллар начал дорожать уже 30 сентября, а 2 октября на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72, продажи - 25,28 грн за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.