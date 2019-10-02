Курс доллара вырос на 60 копеек, евро - на 75

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро стремительно дорожают

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 25,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 76 копеек до 27,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72 (24,30 - 1 октября), продажи - 25,28 (24,66 - 1 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,85 (26,35 - 1 октября), продажи - 27,65 (26,89 - 1 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 1 октября), продажи 3,88 (3, 82 - 1 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35-22,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 19 копеек до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 27,14 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,83 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 октября (24,54). Таким образом, официальный курс на 3 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

По данным НБУ, приток средств нерезидентов в гособлигации Украины является одной из главных причин укрепления гривны в 2019 году.