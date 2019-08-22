Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банковский сектор Украины продолжает устанавливать рекорды

В январе-июле 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

По данным НБУ, доходы банков за семь месяцев текущего года выросли на 30% до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6% до 104,7 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 89,7 млрд грн, комиссионные доходы - 34,8 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 10,6 млрд грн.

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В январе-июле 2019 года расходы банков составили 104,7 млрд грн, в том числе процентные расходы - 43,5 млрд грн, общие административные расходы 34,7 млрд грн, отчисления в резервы 6,3 млрд грн.

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"Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой", - отметили в пресс-службе НБУ.

Отметим, ранее в НБУ заявляли, что кредитование физических лиц остается для банков наиболее доходным сегментом благодаря высокому спросу на потребительские кредиты.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.