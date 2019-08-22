ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

Новости » Экономика    22.08.2019 - 14:30
Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банковский сектор Украины продолжает устанавливать рекорды

В январе-июле 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

По данным НБУ, доходы банков за семь месяцев текущего года выросли на 30% до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6% до 104,7 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 89,7 млрд грн, комиссионные доходы - 34,8 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 10,6 млрд грн.

Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

bank.gov.ua

В январе-июле 2019 года расходы банков составили 104,7 млрд грн, в том числе процентные расходы - 43,5 млрд грн, общие административные расходы 34,7 млрд грн, отчисления в резервы 6,3 млрд грн.

Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

bank.gov.ua

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой", - отметили в пресс-службе НБУ.

Украинские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

Отметим, ранее в НБУ заявляли, что кредитование физических лиц остается для банков наиболее доходным сегментом благодаря высокому спросу на потребительские кредиты.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Совет финансовой стабильности назвал геополитические риски для Украины Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара
Новости Украины банкиНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь