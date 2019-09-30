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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть

Новости » Экономика    30.09.2019 - 10:23
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть
Фото: НБУ (РБК-Украина)

Центробанк выкупает валюту, которую нерезиденты направляют на покупку гособлигаций

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 23-27 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 348,20 млн долларов, что на 29% больше, чем неделей ранее (269,60 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8663,87 млн грн до 97787,09 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Аналитики прогнозируют в течение недели дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.

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Темы: Курс доллара
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