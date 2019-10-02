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Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати

Новини » Фінанси    02.10.2019 - 12:57
Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

За місяць долар подешевшав на 1 гривню, але вже на початку жовтня курс повернувся на колишній рівень

Населення України у вересні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1429,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1340,9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, у вересні чистий продаж валюти населенням становив 88,8 млн доларів, у той час як липні і серпні спостерігалася чиста купівля (на 93,7 млн доларів і 97,0 млн доларів відповідно).

Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати

З початку року громадяни продали валюти на 145,3 млн доларів більше, ніж купили.

Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати

Дані: НБУ

За даними НБУ, банки знизили готівковий курс долара у вересні приблизно на 1 гривню - з 25,25-25,22 грн за долар до 24,07 24,25 грн за долар.

Середньозважені курси на готівковому валютному ринку України (за 100 доларів)

Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати

Дані: НБУ

Варто відзначити, що долар почав дорожчати вже 30 вересня, а 2 жовтня на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72, продажу - 25,28 грн за долар.

Нагадаємо, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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