Украинцы назвали самые большие проблемы в отношениях с работодателем

Среди проблем трудовых отношений больше всего украинцев волнует недостаточный размер заработной платы - на 9,8 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, далее идут:

отсутствие гарантии оплачиваемых больничных (9,4),

недостаточная защищенность от увольнения (9,2),

недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска (9,1),

сложность найти работу в случае увольнения (9,0),

отсутствие официального оформления (8,8),

недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка (8,7),

принуждение к сверхурочному труду (8),

дискриминация (7,9),

психологическое давление (7,7)

Женщин больше беспокоят все проблемы трудоустройства, чем мужчин, но наибольший разрыв наблюдается за проблемами дискриминации (8,3 среди женщин против 7,5 среди мужчин) и психологическим давлением (8,2 против 7,2).

Опрос был проведен компанией Info Sapiens 10-18 февраля 2020 года среди 1027 человек по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.