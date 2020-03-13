Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем

Громадян найбільше хвилює низький рівень зарплат
Серед проблем трудових відносин найбільше українців хвилює недостатній розмір заробітної плати - на 9,8 балів з 10. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.
За даними опитування, далі йдуть:
Жінок більше турбують всі проблеми працевлаштування, ніж чоловіків, але найбільший розрив спостерігається за проблемами дискримінації (8,3 серед жінок проти 7,5 серед чоловіків) і психологічним тиском (8,2 проти 7,2).
Опитування було проведено компанією Info Sapiens 10-18 лютого 2020 року серед 1027 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.