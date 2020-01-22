Большинство украинцев согласны на зарплату "в конвертах"

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Если зарплата высокая, украинцам все равно, как ее платят

Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласны больше половины наемных работников в Украине (59,8%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В то же время среди неработающих только 46,0% соглашаются на зарплату "в конверте".

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Среди наемных работников нет консолидированного мнения о том, какой вариант получения заработной платы является более привлекательным. Ответы респондентов распределены почти ровно между альтернативами "более высокая зарплата плюс часть неофициально, "в конверте" - 28%; "низкая зарплата, но вся она выплачивается официально" - 22%; "в зависимости от того, насколько большой будет "неофициальная" часть зарплаты" - 29%.

razumkov.org.ua

Исследование Центра Разумкова, проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, проведенный КМИС, показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).