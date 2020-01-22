ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большинство украинцев согласны на зарплату "в конвертах"

Новости » Экономика     22.01.2020 - 11:36
Большинство украинцев согласны на зарплату "в конвертах"
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Если зарплата высокая, украинцам все равно, как ее платят

Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласны больше половины наемных работников в Украине (59,8%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В то же время среди неработающих только 46,0% соглашаются на зарплату "в конверте".

Большинство украинцев согласны на зарплату &quot;в конвертах&quot;

razumkov.org.ua

Среди наемных работников нет консолидированного мнения о том, какой вариант получения заработной платы является более привлекательным. Ответы респондентов распределены почти ровно между альтернативами "более высокая зарплата плюс часть неофициально, "в конверте" - 28%; "низкая зарплата, но вся она выплачивается официально" - 22%; "в зависимости от того, насколько большой будет "неофициальная" часть зарплаты" - 29%.

Большинство украинцев согласны на зарплату &quot;в конвертах&quot;

razumkov.org.ua

Исследование Центра Разумкова, проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, проведенный КМИС, показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).

Треть украинцев работают неофициально или полуофициально Кабмин опубликовал данные о зарплатах министров
Новости Украины опросзарплатадоходы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь