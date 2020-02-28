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Темпы роста зарплат украинцев сохранились в начале года

Новости » Экономика     28.02.2020 - 16:14
Темпы роста зарплат украинцев сохранились в начале года
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В ближайшее время ускорения роста не ожидается

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Темпы роста зарплат украинцев сохранились в начале года

Самая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве - 15787 грн, самая низкая - в Тернопольской области - 8181 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20080 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7297 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7395 грн.

Как сообщало РБК-Украина, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.

Напомним, государственный бюджет на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%.

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