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Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза

Новости » Экономика     05.03.2020 - 13:08
Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За 2016-2019 годы реальная зарплата выросла на 56% и на 20% превысила уровень 2013 года

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средней номинальной и реальной зарплаты украинцев в 2010-2019 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) росла примерно на 10% в год в течение 2010-2013 годов. После начала войны в 2014 году реальные заплаты упали на 6,5%, а в 2015 году на 20,2%.

Однако затем наблюдался резкий рост:

  • 2016 год - 9,0%,
  • 2017 год - 19,1%
  • 2018 год - 12,5%
  • 2019 год - 9,8%.

В итоге за 2016-2019 годы реальные зарплаты выросли на 55,8%.

Если сравнивать реальную зарплату с 2013 годом, то в 2019 году зарплата оказалась на 19,6% выше.

Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Отметим, по данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляет 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

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Новости Украины зарплатадоходыГосударственная служба статистики
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